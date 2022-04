Stellantis est partenaire du CEA sur la modélisation numérique des batteries

(Boursier.com) — Les équipes de Stellantis et du CEA viennent de présenter les premières avancées de leur collaboration en matière de modélisation numérique des batteries. Ces modèles permettent d'analyser les stratégies de temps de charge et les mécanismes de dégradation des batteries. Ils ont pour but d'accroître leur durée de vie pour les clients, et de mieux maîtriser les impacts environnementaux des différentes technologies de batteries dans les 5 ans à venir.

Comme présenté dans son plan stratégique Dare Forward 2030, le 1er mars 2022, Stellantis a pour ambition de s'appuyer sur des idées d'avant-garde pour offrir à ses clients des solutions de mobilité innovantes, propres, sûres, et abordables. Dans sa stratégie d'électrification, les partenariats technologiques avec des entreprises clefs ont un rôle essentiel pour permettre à Stellantis de devenir le champion de l'industrie dans la lutte contre le changement climatique. En particulier, grâce à des technologies de batteries de pointe sur le plan de l'efficacité énergétique et des coûts à l'usage pour les clients.

Acteur majeur de l'innovation, le CEA a pour mission de valoriser les technologies qu'il développe en soutien à la compétitivité des entreprises, et la souveraineté technologique nationale. Parallèlement, la recherche des optimums économiques et environnementaux de la transition énergétique requiert la conception de composants intégrant les impératifs de sobriété, de durabilité et de recyclabilité.