Stellantis entre au capital de Symbio, leader de la mobilité hydrogène zéro émission

(Boursier.com) — Faurecia , Michelin et Stellantis annoncent la signature d'un accord engageant permettant à Stellantis de prendre une participation de 33,3% au capital de Symbio, leader de la mobilité hydrogène zéro émission. Faurecia et Michelin resteront actionnaires à hauteur de 33,3% chacun. Cette annonce représente une avancée majeure pour la décarbonation du secteur de la mobilité et illustre le savoir-faire technologique de Symbio en matière d'innovations dans les piles à hydrogène. L'entrée de Stellantis au capital de Symbio permettra à cette dernière de renforcer sa présence en Europe et aux États-Unis.

"Cette prise de participation à part égale dans Symbio renforcera notre position de leader dans le domaine des véhicules à hydrogène et soutiendra notre production d'utilitaires pile à combustible en France. Cette offre complètera parfaitement notre portefeuille croissant de modèles électriques", a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. "En plein déploiement de notre plan Dare Forward 2030 et en route pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2038, nous envisageons toutes les solutions technologiques à notre disposition pour lutter contre le réchauffement climatique. Les piles à combustible à hydrogène sont essentielles et Symbio deviendra un acteur important dans ce combat pour protéger les générations à venir".

Symbio prévoit de produire chaque année 50.000 piles à combustible d'ici 2025, notamment grâce à sa gigafactory dernière génération de Saint-Fons, dont le démarrage est prévu pour le deuxième semestre 2023. En 2022, Symbio a annoncé la mise en oeuvre de son projet HyMotive pour accélérer son industrialisation et le développement d'innovations disruptives, un projet qui permettra à l'entreprise d'atteindre une capacité de production annuelle totale en France de 100.000 systèmes d'ici 2028 avec la création de 1.000 emplois dans le pays.

"Nous nous réjouissons de cette transaction qui renforcera les capacités actuelles de Symbio et donnera un élan supplémentaire à notre co-entreprise. Symbio est désormais parfaitement équipée pour développer et renforcer son leadership en dehors de l'Europe, à un moment où le secteur automobile accélère ses stratégies zéro émission", a déclaré Patrick Koller, CEO de Faurecia. " Profitable pour toutes les parties, cet accord permet à FORVIA de confirmer son statut de leader mondial de la mobilité propre".

"L'entrée de Stellantis dans le capital de Symbio est un formidable accélérateur de développement pour notre filiale commune", a déclaré Florent Menegaux, Président de Michelin. "Cet accord démontre également l'importance des piles à hydrogène pour réussir l'électrification du secteur de la mobilité, et notamment pour les véhicules professionnels. Partenaire de choix, Stellantis jouera désormais un rôle essentiel à nos côtés. Enfin, cette opération renforce la conviction de longue date de Michelin, à savoir que les piles à hydrogène font partie des solutions incontournables de la décarbonation".

Soumise aux approbations réglementaires habituelles, la conclusion de la transaction devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre 2023.