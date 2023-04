Stellantis : encore un mois à attendre

(Boursier.com) — Stellantis grimpe de 1,6% ce vendredi à 17 euros, alors que l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires a validé hier la proposition d'un dividende ordinaire d'un montant global de 4,2 milliards d'euros correspondant à un montant à verser de 1,34 euro par action.

Au titre de l'exercice précédent, Stellantis avait distribué à ses actionnaires un dividende de 1,04 euro par action.

Stellantis devrait publier ses revenus pour le T1 le l3 mai prochain au matin. "Nous comprenons que les expéditions devraient dépasser les livraisons" commente Stifel. "Le Mix-prix devrait s'adoucir au fil de l'année, avec des coûts des intrants plus favorables au second semestre. Les Capex pourraient monter en puissance en seconde partie d'année. Les récents commentaires du PDG lors de l'AG sont favorables et "le carnet de commandes reste fort avec un potentiel d'amélioration des résultats" poursuit l'analyste pour qui le cours actuel de Stellantis justifie une revalorisation avec un objectif de 27 euros, selon le broker qui reste à l'achat sur le dossier.