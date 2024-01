Stellantis élargit son offre de leasing électrique

(Boursier.com) — Stellantis élargit son offre dédiée au leasing électrique en proposant trois modèles complémentaires adaptés à un usage familial grâce à leur polyvalence : les ludospaces 100% électriques Citroën Ë-Berlingo, Peugeot E-Rifter et Opel Combo Electric. Ainsi, Stellantis affiche l'offre la plus large du marché avec pas moins de 12 modèles Citroën, Peugeot, Opel, Fiat et Jeep d'ores et déjà disponibles à la commande.

Grâce à ses offres, Stellantis enregistre des résultats particulièrement positifs avec plus de 20.000 dossiers de financement validés au 18 janvier. Le groupe Stellantis confirme également ses engagements vis-à-vis du gouvernement d'être prêt à continuer d'ouvrir l'accès au leasing électrique à davantage de bénéficiaires.

Leader incontesté du marché des véhicules électriques en France en 2023, avec 25,3% de part de marché et des volumes VP+VUL électriques en hausse de 36,1%, Stellantis est fortement engagé afin d'offrir des modèles attractifs à des loyers accessibles, et ce, avec le soutien de Stellantis Finance & Services. Désormais 12 modèles électriques, des marques Citroën, Fiat, Jeep, Opel, et Peugeot, tous produits en Europe, sont éligibles au leasing électrique 2024 mis en place par le gouvernement, pour permettre aux foyers les plus modestes de rouler en électrique.

Un 13e véhicule de la marque Fiat sera également disponible en cours d'année.