Stellantis : Dongfeng Peugeot s'expose au Guangzhou Auto Show

(Boursier.com) — Au Guangzhou Auto Show qui se tient du 19 au 28 novembre 2021, Peugeot reprécise son positionnement de Marque Premium Progressive en Chine, et poursuit sa stratégie produit spécifique et ses actions tournées vers les clients.

Au côté des nouveaux SUV 4008 et 5008, Dongfeng Peugeot expose la série spéciale 4008 Co-Creation, conçue en concertation avec des clients chinois. Le SUV 2008 THE ONE est dédié à la vente en ligne. La 508 L, Année Modèle 2022, renouvelle l'offre des berlines aux côtés de la 408. Le SUV 4008 PHEV (4 roues motrices) et la berline 508 L PHEV représentent l'offre électrifiée, forte de la technologie hybride rechargeable.

Dongfeng Peugeot propose également à ses clients un nouveau dispositif de vente en ligne. Via l'application Dongfeng Peugeot Lion King Assistance, les clients commandent leur voiture, bénéficient d'un financement sur 3 à 5 ans à faible taux d'intérêt et choisissent leur lieu de livraison.