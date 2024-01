Stellantis domine le marché automobile français des particuliers

(Boursier.com) — Stellantis , premier constructeur automobile en France par son niveau de production, sa présence industrielle et ses capacités technologiques, confirme sa position de leader incontesté du marché français en 2023 avec une part de marché de 29,4% en VP+VUL soit près de 5% devant son principal concurrent, de 27,4% en VP (3% d'écart) et de 38,9% en VUL (8,5% d'écart).

Stellantis domine, avec 27,4% de part de marché et une progression de 31,6%, le marché des véhicules électrifiés (BEV + PHEV), près de 13 points devant son principal concurrent. Deux modèles de Stellantis sont dans le top 5 des véhicules électriques les plus vendus en France en 2023 : la Peugeot E-208 et la Fiat 500e.

Leader incontesté du marché des véhicules électriques en France, Stellantis est fortement engagé pour offrir des modèles attractifs à des loyers accessibles, avec le soutien de Stellantis Finance & Services. Pas moins de 10 modèles électriques, des marques Citroën, Fiat, Jeep, Opel, et Peugeot, tous produits en Europe, deviennent éligibles au leasing social 2024 mis en place par le gouvernement, pour permettre aux foyers les plus modestes de rouler en électrique. D'autre part, près de 1 modèle sur 2 éligible au Bonus Ecologique 2024 en France est un véhicule des marques Stellantis. 24 des 56 modèles listés par l'ADEME sont proposés par les marques Abarth, Citroen, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel et Peugeot.

FIAT affiche en 2023 une hausse de 7,3% de ses immatriculations par rapport à 2022. Cette performance est portée notamment par le succès de la Fiat 500 électrique, qui enregistre une croissance de 53% de ses immatriculations par apport à 2022 et représente 73% du mix des ventes de Fiat 500. Elle se positionne en deuxième position sur le segment des citadines électriques. 2023 a également vu le lancement de la Fiat 600e, qui fait son entrée en décembre dans le Top 10 des citadines électriques, de la Fiat Topolino, qui totalise plus de 500 commandes en à peine 1,5 mois de commercialisation et sera en points de vente pour les journées portes-ouvertes de janvier. L'Abarth 500e a rejoint la gamme en juin et a permis, en 6 mois à peine, de doubler la performance de la marque par rapport à 2022.

Opel a affiché en 2023 une 2e année de progression consécutive avec des ventes VP/VUL en hausse de 19,7%. Sa part de marché passe ainsi de 2,31 à 2,41% sur l'année. Ces résultats très positifs sont notamment soutenus par la forte montée en puissance des ventes de modèles 100% électriques (BEV), en hausse de +35,3%. Opel affiche également des résultats très positifs en VUL avec une forte progression de +18,5%, lui permettant d'atteindre une part de marché de 2,3% (2,1% en 2022). Soutenu par ses nouveautés et ses versions 100% électriques, Opel poursuit sa montée en gamme et pourra compter au cours des prochains mois sur un élargissement important de son offre avec l'arrivée des Corsa hybride MHEV, du Mokka Electric à autonomie étendue (plus de 400 km), des Astra Sports Tourer, dont une version 100% électrique, et de l'offre VU totalement renouvelée.

Jeep enregistre une hausse de 25% de ses immatriculations, à 7.590 unités. La marque a bénéficié au second semestre 2023 de l'arrivée d'Avenger, élu 'Car Of The Year 2023', pour reconquérir des parts de marché. La très bonne performance du dernier né de la gamme est notamment soutenue par le succès de sa version 100% électrique, qui représente 70% du mix des ventes du modèle et réalise de belles performances auprès des particuliers (59%) mais aussi, pour la première fois, auprès des grandes entreprises, en B2B (18%). En 2024, Jeep va poursuivre sa progression avec l'arrivée des versions e-Hybrid d'Avenger mais également l'arrivée des nouvelles gammes Jeep Renegade, Jeep Compass et Jeep Wrangler 4xe.

Les immatriculations Alfa Romeo progressent de 26% en 2023, sous l'impulsion du lancement du premier véhicule électrifié de sa gamme, le Tonale, dont près de la moitié des ventes sont réalisées en version Hybride Rechargeable Q4. La marque a aussi annoncé son retour sur le segment B avec en dévoilant le nom de son prochain SUV compact, l'Alfa Romeo Milano, qui sera notamment disponible dans une version 100% électrique.

En 2023, DS affiche une croissance de 11,4% de ses immatriculations par rapport à 2022. Cette dynamique s'appuie notamment sur l'engouement porté aux deux best-sellers DS 4 et DS 7 lesquels affichent, respectivement, des hausses de volumes de 31% et 24% et se positionnent dans le TOP 10 des modèles premium les plus vendus. L'année 2023 marque également l'accélération de DS Automobiles en matière d'électrification, avec 57% des immatriculations en versions E-Tense (43% en 2022). Cette performance s'explique notamment par le succès de DS 7 E-Tense, modèle premium hybride rechargeable le plus vendu en France, et DS 4 E-Tense, hybride rechargeable le plus vendue de sa catégorie.

2023 a été une année placée sous le signe de l'électrification pour Peugeot. Deux véhicules figurent dans le top 5 des véhicules les plus vendus en France : les Peugeot 208 et 2008. Quatre véhicules sont leader de leur segment : 308, 2008, 3008 et 5008. La Peugeot 208 reste le véhicule français électrique le plus vendu en France.

Citroën poursuit la 'success story' de la Citroën C3 avec une hausse de 15% des ventes à particuliers et une part de segment VP tous canaux de 12,5%. La C5 X a pris la tête du segment D PHEV généraliste, enregistrant une croissance de +26% en 2023. Sur le marché des VUL, ë-Berlingo affiche une croissance de 156%. Cette performance s'accompagne d'une augmentation de 2,3 points de part de marché BEV VU. En décembre, le Berlingo se positionne en tête des ventes du segment des fourgonnettes avec une croissance de 2,5 points de part de marché VUL.