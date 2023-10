Stellantis dévoilera sa gamme d'utilitaires le 23 octobre

(Boursier.com) — Stellantis NV présentera sa nouvelle gamme de véhicules utilitaires qui constituent le coeur de sa stratégie commerciale mondiale, multimarque, le lundi 23 octobre (15h00 CEST). Jean-Philippe Imparato (Head of Commercial Vehicles Business Unit) et Xavier Peugeot (Senior Vice President of Commercial Vehicles Business Unit) dévoileront les principaux modèles en compagnie des CEO des marques Citroën, FIAT, Opel, Peugeot, Ram et Vauxhall. L'entité Véhicules utilitaires de Stellantis fait partie des 7 business units définies dans le plan stratégique Dare Forward 2030.

La diffusion de l'événement sera disponible à 15h CEST sur la chaîne YouTube de Stellantis. Les divers supports et informations seront publiés sur le site Internet de Stellantis et également sur les sites média de chaque marque.