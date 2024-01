Stellantis dévoile STLA Large sa nouvelle plateforme BEV mondiale

(Boursier.com) — Stellantis a dévoilé STLA Large, sa nouvelle plateforme très flexible, native BEV (voitures électriques à batterie), qui constitue la base d'une gamme de véhicules à venir pour les marchés mondiaux des segments D et E. Cette plateforme offre un niveau inédit de performances dans son segment, notamment l'énergie embarquée, l'efficacité de la recharge, des qualités dynamiques exceptionnelles et la conduite tout-terrain Trail Rated.

Les véhicules de grande taille basés sur STLA Large sont au coeur de la demande des clients sur les principaux marchés mondiaux et seront d'abord utilisés sur le marché nord-américain pour les marques Dodge et Jeep, suivies par d'autres marques telles qu'Alfa Romeo, Chrysler et Maserati. Huit véhicules seront lancés entre 2024 et 2026.

La plateforme STLA Large est conçue avec une flexibilité technologique inégalée offrant une plus grande diversité de véhicules, une qualité et une satisfaction client de premier ordre avec un ensemble de composants de base associé à des processus de fabrication robustes et rentables pouvant être déployés dans plusieurs usines d'assemblage. Les futurs produits couvriront une gamme de véhicules, des berlines aux crossovers en passant par les SUV qui offriront aux clients les avantages de la propulsion électrique, tels qu'une réponse instantanée du couple combinée à l'absence d'émissions. Les annonces de produits spécifiques à chaque marque commenceront cette année.

STLA Large est l'une des 4 plateformes BEV mondiales, présentées lors de l'EV Day 2021, qui constitueront la base des produits futurs de l'entreprise. Elles sont essentielles à la réalisation des objectifs audacieux du plan stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis. Il s'agit de la 2e plateforme à être révélée après le lancement, en juillet 2023, de STLA Medium. STLA Large sera déployée dans plusieurs usines en Europe et en Amérique du Nord et sera disponible dans des variantes multi-énergies, y compris hybride et à combustion interne. Les marques emblématiques de Stellantis adapteront les véhicules STLA Large aux besoins et aux désirs de leurs clients, qu'il s'agisse de véhicules familiaux, de véhicules hautes performances, de véhicules tout-terrain 4x4 ou de véhicules de luxe.

Rappelons que Stellantis va investir plus de 50 milliards d'euros au cours de la prochaine décennie dans l'électrification afin d'atteindre l'objectif de 100% des ventes de voitures électriques à batterie (BEV) pour les voitures particulières en Europe et de 50% des ventes de BEV pour les voitures particulières et les pick-up aux Etats-Unis d'ici 2030.