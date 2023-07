Stellantis dévoile des résultats semestriels records

(Boursier.com) — Stellantis vient de dévoiler des résultats semestriels assez nettement supérieurs aux attentes de la place grâce notamment à la hausse de ses ventes en Europe et en Amérique du Nord. Le constructeur automobile enregistre sur les six premiers mois de 2023 un résultat opérationnel ajusté de 14,1 milliards d'euros, en hausse de 11%, contre 12,2 MdsE de consensus, un profit net de 10,92 MdsE (+37%), contre 8,19 MdsE attendus et des revenus en croissance de 12% à 98,37 MdsE (96,6 MdsE de consensus). Le free cash-flow industriel bondit de 63% à 8,66 MdsE (3,54 MdsE de consensus). La marge opérationnelle ajustée, toujours l'une des plus élevées de l'industrie automobile, s'est légèrement tassée à 14,4%, contre 14,5% un an plus tôt. Elle ressort néanmoins nettement plus forte qu'anticipée par les analystes.

Les ventes mondiales de véhicules électriques (BEV) et électrifiés (LEV) progressent de, respectivement, 24% pour atteindre 169.000 unités, et 28% à 315.000 unités par rapport à l'exercice précédent.

Le groupe prévoit d'achever le programme annoncé de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros avant la fin de l'année et confirme ses prévisions 2023 de marge et de flux de trésorerie.

"Notre performance exceptionnelle au cours du premier semestre de cette année soutient d'une part notre pérennité à long terme et d'autre part notre capacité à réaliser les ambitions de notre plan Dare Forward 2030. Cela nécessite un effort conjoint et une grande ouverture d'esprit de l'ensemble de nos collaborateurs pour s'engager à la fois dans cette transformation sans compromis tout en protégeant l'entreprise des défis extérieurs. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à chacune et à chacun d'entre eux et je suis fier de pouvoir dire que les équipes obtiennent des résultats dans tous les domaines. Grâce à cela, nous sommes bien placés pour le reste de l'année 2023 et au-delà", affirme Carlos Tavares, CEO de Stellantis.