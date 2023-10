Stellantis devient actionnaire stratégique de Leapmotor

(Boursier.com) — Stellantis confirme la signature, le 26 octobre à Hangzhou en Chine, d'un partenariat dans les véhicules électriques, avec la compagnie chinoise Leapmotor... Stellantis NV et Leapmotor -qui compte dans le premier tiers des constructeurs chinois spécialisés dans l'électrique- ont ainsi indiqué que Stellantis prévoit d'investir près de 1,5 milliard d'euros pour l'acquisition d'environ 20% de Leapmotor, et deviendra ainsi un actionnaire de référence de la compagnie chinoise.

Création d'une coentreprise

L'accord porte aussi sur la création d'une coentreprise 'Leapmotor International', gérée par Stellantis à 51/49, qui détiendra les droits exclusifs de fabrication, exportation et vente des produits Leapmotor en dehors de la Chine. Il s'agira du 1er partenariat international de ce type sur le marché des véhicules électriques entre l'un des principaux constructeurs automobiles au monde et un constructeur automobile chinois de nouvelle génération.

Ce partenariat a un double objectif : d'une part stimuler davantage les ventes de Leapmotor en Chine, le plus important marché mondial, et d'autre part utiliser la présence commerciale internationale de Stellantis pour accélérer de manière significative les ventes de la marque Leapmotor dans d'autres régions, en commençant par l'Europe. Cet écosystème "véhicules électriques" très innovant et performant de Leapmotor en Chine contribuera à l'atteinte des objectifs stratégiques d'électrification du plan Dare Forward 2030 de Stellantis. Il permettra également d'explorer de futures synergies avec son partenaire. La coentreprise envisage de démarrer les premières livraisons au cours du second semestre 2024.

La transaction reste soumise aux conditions habituelles de clôture, incluant les approbations réglementaires.

Stellantis au Conseil d'administration de Leapmotor

Les deux entreprises considèrent que l'offre de véhicules électriques de Leapmotor viendra compléter les technologies actuelles et le portefeuille de marques emblématiques de Stellantis pour apporter davantage de solutions de mobilité abordables aux clients internationaux. Stellantis disposera de 2 sièges au conseil d'administration de Leapmotor, et nommera le CEO de la coentreprise 'Leapmotor International'.

Coup d'accélérateur dans l'électrique

"Nous estimons que le moment est idéal pour contribuer activement à la stratégie d'expansion internationale de Leapmotor, l'un des nouveaux acteurs les plus remarquables du secteur des véhicules électriques, qui partage avec nous le même esprit d'entreprise axé sur la technologie. Grâce à cet investissement, nous apportons une réponse innovante pour compléter notre stratégie, en bénéficiant de la compétitivité de Leapmotor à la fois en Chine et au niveau international", commente Carlos Tavares, CEO de Stellantis.

Rappelons qu'en ciblant le marché moyen-haut de gamme, le segment le plus important et en plus fort développement en Chine, Leapmotor a livré environ 111.000 unités de NEV en 2022, se plaçant ainsi dans le premier tiers des constructeurs chinois spécialisés dans l'électrique. Dans les 3 trois ans à venir, le plan produit de Leapmotor devrait couvrir l'ensemble des segments A à E, sur la base d'une architecture technique unique, de trois plateformes hautement évolutives dotées de moteurs électriques avec prolongateur d'autonomie.

Pour sa part, Stellantis, qui réunit 14 marques automobiles emblématiques, prévoit d'investir plus de 50 milliards d'euros dans l'électrification au cours des 10 prochaines années afin d'atteindre les objectifs de son plan stratégique Dare Forward 2030. Celui-ci vise 100% des ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) pour les voitures particulières en Europe et 50% des ventes de BEV pour les voitures particulières et les pick-up aux Etats-Unis d'ici 2030. Pour atteindre ces objectifs, l'entreprise sécurise une capacité de batteries d'environ 400 GWh, avec notamment le soutien de 6 usines de production de batteries en Amérique du Nord et en Europe.

En séance l'action Stellantis gagne 0,12% à 17,81 euros.