Stellantis : des prix de l'électricité trop élevés en Allemagne

(Boursier.com) — Les prix de l'électricité inquiètent chez Stellantis. Le constructeur pourrait devoir réduire ses investissements en Allemagne et plus tard également ailleurs en Europe si les coûts de l'énergie ne baissent pas, a déclaré le responsable Europe du groupe au journal 'Augsburger Allgemeine'. "Le problème de l'Allemagne est que les prix de l'énergie sont trop élevés et que l'on ne fait pas assez pour y remédier", a déclaré Uwe Hochgeschurtz. Le dirigeant critique notamment l'abandon progressif de l'énergie nucléaire dans le pays, affirmant que l'Allemagne a un "mauvais" mix électrique par rapport aux autres pays européens.

Le développement de l'énergie éolienne en Allemagne souffre également d'une " folie réglementaire ", selon U.Hochgeschurtz. Berlin doit limiter la réglementation car il y a "beaucoup trop de formulaires" à remplir et "souvent, vous n'êtes même pas autorisé" à le faire par voie numérique : "jusqu'à récemment, par exemple, il fallait immatriculer les voitures dans les bureaux avec la plaque d'immatriculation sous le bras".