Stellantis : des plans stratégiques pour l'approvisionnement en énergie

(Boursier.com) — Stellantis entend accélérer la mutation de son usine de Trémery, en Moselle, longtemps le plus gros site de moteurs diesel au monde, où l'électrique pèserait 50% de la capacité de production à l'horizon 2024, indique l'agence Reuters. L'an dernier, le diesel comptait pour deux tiers de la production de l'usine. En 2024, il ne pèserait plus que pour 30% de la capacité installée, et les moteurs essence pour 20%. Cette usine de Trémery emploie actuellement environ 2.400 personnes et celle de boîtes de vitesse de Metz 1.100, contre respectivement 3.000 et 1.400 en 2019.

Reuters cite par ailleurs le directeur général du constructeur automobile, Carlos Tavares, selon lequel Stellantis ne prévoit pas de participer aux discussions visant à obtenir un délai pour les voitures hybrides. Le temps de la discussion sur l'avenir des moteurs thermiques serait "révolu", selon le dirigeant. En outre, Stellantis prépare actuellement des plans stratégiques pour éviter le risque d'une crise d'approvisionnement énergétique. Le groupe discute actuellement avec les fournisseurs d'énergie et espère aboutir dans les prochains mois. Stellantis est en discussion avec de grands énergéticiens, face au risque d''energy crunch', a ajouté son dirigeant à l'occasion d'une visite d'usine dans l'Est de la France... Le groupe n'exclut pas non plus la possibilité d'investir dans le secteur minier. L'évolution des emplois à Metz et Trémery prouve, selon Tavares, que le groupe dispose des solutions pour franchir le cap de l'électrification sur le plan social.