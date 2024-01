Stellantis : des modèles plébiscités pour le leasing électrique en France

(Boursier.com) — Stellantis confirme l'engagement pris auprès du gouvernement concernant le leasing électrique. Une centaine de milliers de clients potentiels sont entrés en contact avec les marques du groupe Stellantis, dès l'annonce du dispositif, le 14 décembre dernier, pour avoir des informations sur les offres de leasing électrique et être recontactés. Déjà 20.000 commandes ont été enregistrées, et les premières livraisons à client effectuées.

Stellantis réalise 80% des volumes prévus dans le cadre du dispositif initial, démontrant que son offre de leasing est "pertinente et abordable", avec des modèles compacts et familiaux des marques Citroën, Fiat, Jeep Peugeot et Opel. Stellantis propose le plus large choix de véhicules éligibles au leasing social 2024. Neuf modèles électriques, des marques Citroën, Fiat, Jeep, Opel, et Peugeot, tous produits en Europe, sont éligibles, depuis le 1er janvier, au leasing social 2024 mis en place par le gouvernement, pour permettre aux foyers les plus modestes de rouler en électrique. Un dixième véhicule de la marque Fiat sera également disponible en cours d'année.

Parmi ces modèles, deux figurent dans le top 5 des véhicules électriques les plus vendus en 2023 : la Peugeot e-208 et la Fiat 500e, qui contribuent au leadership de Stellantis sur le marché des véhicules électriques en France avec 4 points d'avance sur son concurrent principal.

La totalité des modèles électriques de Stellantis, soit 24 modèles, remplissent les critères du "score environnemental". Ils bénéficient du nouveau bonus gouvernemental 2024, représentant près de 50% des modèles éligibles sur le marché français, tous constructeurs confondus.