Stellantis : des changements dans l'équipe de direction

(Boursier.com) — Stellantis réalise des changements dans l'équipe de direction à compter du 1er novembre.

Ainsi, Emanuele Cappellano est nommé Chief Operating Officer de Stellantis South America, en remplacement d'Antonio Filosa. Il a été précédemment directeur financier de l'entreprise en Amérique du Sud de 2017 à 2021, et est actuellement CEO Amérique du Nord et directeur de la stratégie et du développement du groupe Marcolin depuis octobre 2021.

Antonio Filosa est nommé CEO de Jeep, en remplacement de Christian Meunier qui prendra une longue pause pour se concentrer sur des sujets personnels.

Ashwani Muppasani, actuellement responsable de la filiale commerciale Chine depuis juillet 2022, est nommé directeur de la région Inde & Asie Pacifique, en remplacement de Carl Smiley qui a décidé de donner la priorité à sa vie privée.