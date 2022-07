Stellantis décroche, après l'avertissement d'un syndicat italien

(Boursier.com) — Stellantis trébuche de 3,4% ce mardi à 11,2 euros environ dans un marché animé, alors que la production italienne du groupe risquerait d'être réduite de 220.000 unités cette année du fait de la pénurie de 'puces'. Ainsi, la pénurie mondiale de semi-conducteurs pourrait affecter la production du constructeur automobile en Italie de 220.000 véhicules cette année, a affirmé le syndicat FIM CISL, estimant que 2022 serait la cinquième année consécutive de baisse des volumes dans la péninsule.

"C'est comme si l'une des grandes usines du groupe était arrêtée pendant un an", a imagé le syndicat, qui juge que les difficultés d'approvisionnement en "semis" devraient encore peser sur la production en 2023. Dans son rapport sur la production italienne du groupe réunissant Fiat, Peugeot, Citroën et Opel, le FIM CISL indique que Stellantis a produit 351.890 véhicules au premier semestre sur ses sites italiens, ce qui représente une baisse de près de 14% en glissement annuel, les sites de Melfi et Sevel étant les plus affectés. Sur la base de ces chiffres du premier semestre et des hypothèses de production pour le deuxième, Stellantis pourrait, selon l'organisation, produire 200.000 à 220.000 véhicules de moins sur l'année, en comparaison de 2021.