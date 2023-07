Stellantis conclut un accord avec Kuniko concernant l'approvisionnement de sulfate de nickel et de cobalt

(Boursier.com) — Stellantis NV et Kuniko Ltd ont annoncé la signature des conditions d'un accord engageant concernant l'approvisionnement de sulfate de nickel et de cobalt. D'une durée de 9 ans, il concernera 35% de la future production issue des projets de prospection norvégiens de Kuniko.

Stellantis a par ailleurs convenu d'investir 5 millions d'euros (8 millions AUD) dans l'achat de titres de la société Kuniko, soit une participation de 19,99% à la date de réalisation de l'opération et le droit de nommer un directeur au conseil d'administration de Kuniko.

Les fonds provenant de l'achat de titres seront utilisés pour l'avancement des projets de prospection de métaux de Kuniko en Norvège, dont le nickel, le cobalt et le cuivre.

"Nous nous engageons sur une voie ambitieuse pour garantir un portefeuille complet de matières premières nécessaires à l'atteinte des objectifs d'électrification du plan Dare Forward 2030", a déclaré Maxime Picat, Stellantis Chief Purchasing and Supply Chain Officer. "Avec Kuniko et ses projets en Norvège, nous disposons d'un levier supplémentaire pour répondre à nos besoins en batteries européennes, et ce grâce à une solution locale respectueuse de l'environnement. "

La conclusion des accords engageants d'approvisionnement et de souscription d'actions est soumise aux conditions suspensives habituelles, notamment aux approbations réglementaires.

Stellantis est en train de constituer un panel de partenaires clés afin d'assurer un approvisionnement stable en matériaux essentiels pour son avenir électrifié. Outre son accord avec Kuniko, Stellantis a conclu des accords avec Alliance Nickel, McEwen Copper, Terrafame, Vulcan Energy, Element 25 et Controlled Thermal Resources.