Stellantis : co-entreprise avec Samsung SDI pour la production de batteries lithium-ion en Amérique du Nord

(Boursier.com) — Quelques jours après avoir annoncé la création d'une co-entreprise avec LG Energy pour la production de batteries lithium-ion en Amérique du Nord, Stellantis fait part de la mise en place d'une nouvelle joint-venture dans la région pour la production du même type de batteries avec Samsung SDI. L'usine dont le démarrage est prévu pour 2025, devrait avoir une capacité de production annuelle initiale de 23 GWh, avec la possibilité de la porter à 40 GWh. L'emplacement de cette nouvelle usine est encore à l'étude.

"La mise en oeuvre des usines de batteries annoncées nous permettra d'être très compétitifs et de devenir leader sur le marché nord-américain des véhicules électriques", a commenté Carlos Tavares, CEO de Stellantis. "Notre stratégie qui consiste à travailler avec des partenaires de renom nous permettra de gagner en vitesse et en agilité pour concevoir et fabriquer des véhicules électriques sûrs, abordables et fiables, qui correspondent parfaitement à la demande de nos clients. Je tiens à remercier toutes les équipes qui travaillent sur cet investissement stratégique pour notre futur".

Stellantis est maintenant bien avancée dans le processus de sécurisation de sa capacité de production annuelle de batteries pour véhicules électriques de 63 GWh, afin d'accompagner l'objectif de 40 % de véhicules électrifiés dans ses ventes aux États-Unis d'ici 2030.

Les usines de batteries suppléeront aux besoins des usines d'assemblage de Stellantis aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ces batteries seront installées dans les voitures électriques de nouvelle génération, hybrides rechargeables ou 100% électriques, qui seront vendues sous les différentes marques de Stellantis.

Stellantis prévoit d'investir plus de 30 milliards d'euros d'ici à 2025 dans l'électrification et le développement de softwares, tout en poursuivant son objectif de continuer à être 30% plus efficace que l'ensemble du secteur en ce qui concerne le rapport des dépenses en Capex et en R&D sur le chiffre d'affaires.