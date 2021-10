Stellantis : co-entreprise avec LG Energy pour la production de batteries lithium-ion en Amérique du Nord

(Boursier.com) — Stellantis et LG Energy Solution ont signé un protocole d'accord pour la production de cellules et de modules de batteries en Amérique du Nord. Les parties concernées prévoient la construction par la co-entreprise d'une nouvelle usine de fabrication de batteries qui aidera Stellantis à atteindre son objectif : que les véhicules électrifiés représentent plus de 40% des ventes réalisées aux États-Unis à l'horizon 2030. Avec un démarrage prévu au premier trimestre 2024, l'usine vise une capacité de production annuelle de 40 GWh.

Les batteries produites dans la nouvelle usine seront livrées aux sites d'assemblage de Stellantis aux États-Unis, au Canada et au Mexique pour être installées sur les voitures électriques de nouvelle génération, hybrides rechargeables ou 100% électriques, qui seront vendues par les différentes marques de Stellantis.

Stellantis prévoit d'investir plus de 30 milliards d'euros d'ici à 2025 dans l'électrification et le développement de softwares, sans perdre de vue son objectif de continuer à être 30% plus efficace que l'ensemble du secteur en ce qui concerne le rapport des dépenses en Capex et en R&D sur le chiffre d'affaires. L'emplacement de cette nouvelle usine est actuellement à l'étude et plus de détails seront communiqués ultérieurement. Les travaux de construction devraient débuter au deuxième trimestre 2022.

La transaction, dont les modalités financières n'ont pas été précisées, sera finalisée après la signature des documents définitifs et sera soumise aux conditions de clôture usuelles ainsi qu'aux approbations réglementaires.