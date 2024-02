Stellantis : Claudia Parzani devrait succéder à Kevin Scott au Conseil d'administration

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de ses comptes 2023, Stellantis annonce que son Conseil d'Administration proposera la nomination de Claudia Parzani comme Administrateur indépendant non-exécutif, à l'occasion de la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires.

Elle succèdera à Kevin Scott, Administrateur de Stellantis nommé le 4 janvier 2021 pour un mandat de 4 ans débuté le 17 janvier 2021. La démission de Kevin Scott pour raisons personnelles prendra effet à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2024. Stellantis et son Conseil d'Administration "expriment leur profonde et sincère reconnaissance à Kevin Scott pour son dévouement exceptionnel, ses contributions remarquables et son implication tout au long de son mandat d'Administrateur, et lui souhaitent le meilleur dans ses projets futurs".

Claudia Parzani est associée dans un cabinet juridique international, où elle a occupé des fonctions stratégiques et managériales à l'échelle internationale et siégé aux comités exécutifs concernés. Depuis 2022, elle préside la Borsa Italiana, principale place boursière italienne, après en avoir été la Vice-présidente et l'Administrateur non-exécutif.