Stellantis : Citroën dopé par la Chine

(Boursier.com) — Citroën , marque de Stellantis, a annoncé ce vendredi une augmentation de 7% de ses immatriculations mondiales, soutenue par des progrès dans toutes les régions, les débuts de la marque en Inde et un notable rebond au Brésil ou en Chine. Les meilleurs marchés avec les immatriculations les plus élevées sont la France, l'Italie et l'Espagne, indique le constructeur, qui évoque par ailleurs une excellente performance sur des marchés tels que la Chine, le Brésil le Royaume-Uni, soutenue par une augmentation significative des immatriculations. Citroën conforte sa position sur le marché des véhicules utilitaires en Europe en augmentant ses volumes de 6,3%. Le groupe fait aussi état du début prometteur de la Citroën C4, leader du segment C-Berline en France et en Espagne.

Les immatriculations mondiales ressortent au nombre de 796 868 en 2021, contre 744 848 en 2020. L'Europe progresse de 1,2% à 624 140 unités, alors que la région Inde & Asie-Pacifique grimpe de 14,2% à 8 665. La région Moyen-Orient & Afrique progresse de 11,7% à 61 695 unités. La Chine affiche une performance de près de +102% à 41 391 unités. L'Amérique du Sud progresse de 39% avec 48 615 immatriculations.