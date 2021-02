Stellantis : Citi dope le titre

Stellantis : Citi dope le titre









Crédit photo © Stellantis

(Boursier.com) — Stellantis surperforme nettement le marché en matinée, sur un gain de 1,3% à 13,4 euros. Le constructeur bénéficie du soutien de Citi qui a repris la couverture du dossier avec un avis 'achat' et une cible de 20 euros. Les estimations du consensus ne semblent encore pas refléter pleinement les avantages de la fusion, mais on peut s'attendre à des améliorations significatives au cours des six prochains mois, affirme le courtier américain. L'analyste Angus Tweedie estime que le consensus 2021 au niveau de l'Ebit est plus de 15% trop bas. Il considère également que l'accent mis par Stellantis sur les petits véhicules le rend moins exposé aux perturbations structurelles que ses pairs.