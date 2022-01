Stellantis : Chrysler vise le 100% électrique d'ici 2028

(Boursier.com) — Chrysler vise le tout électrique d'ici 2028. La marque du groupe Stellantis a dévoilé hier, lors du salon CES de Las Vegas, un nouveau concept de crossover appelé 'Chrysler Airflow'. Christine Feuell, DG de Chrysler, a précisé que le crossover de série, dont le nom n'a pas été dévoilé, sera le premier d'au moins deux ou trois nouveaux véhicules entièrement électriques, dont un monospace, prévus d'ici 2028.

"Lorsque nous avons cherché à redéfinir et à revitaliser la marque Chrysler, nous devions nous assurer que nous créions une différenciation au sein du portefeuille de Stellantis ainsi que par rapport à la concurrence", a déclaré la dirigeante à 'CNBC'. "Nous ajouterons un nouveau produit par an une fois que nous aurons lancé notre premier nouveau produit... et nous élargirons cette gamme d'ici à 2028".

Le projet de Stellantis de faire de Chrysler une marque de véhicules électriques aux États-Unis est la dernière tentative en date pour revitaliser ce constructeur automobile presque centenaire, qui n'a pas vraiment réussi à sortir de l'ornière depuis la faillite de sa société mère éponyme en 2009. Comme le rappelle 'CNBC', la marque n'a proposé que très peu de nouveaux véhicules au cours des dernières années et a manqué la croissance des crossovers, des SUV et des pickups. Elle a également été lente à adopter les VE en dehors d'une version électrique hybride rechargeable de son minivan Pacifica.

Le concept 'Chrysler Airflow' est doté de grands écrans qui couvrent tout l'intérieur, presque d'une porte à l'autre. C'est également le premier véhicule à utiliser la nouvelle suite logicielle "STLA Brain" et le "STLA SmartCockpit" de Stellantis. "La technologie est tellement importante avec ce que les consommateurs recherchent en termes de connectivité transparente et d'intégration de leur vie numérique personnelle avec leur vie numérique mobile", a souligné C.Feuell. L'idée est de rendre "cela facile et intuitif avec la possibilité de personnaliser chaque espace dans le véhicule, qu'il s'agisse du conducteur ou du passager".

La dirigeante ne s'est pas étendue sur le futur prix du véhicule mais a indiqué que le "point idéal pour les VE se situe globalement entre 35.000 et 60.000 dollars".