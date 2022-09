Stellantis : Chris Taylor nommé 'Chief Digital Information Officer'

(Boursier.com) — Stellantis annonce que depuis le 5 septembre, Chris Taylor occupe le poste de Chief Digital Information Officer, sous la responsabilité directe de Xavier Chéreau, Chief Human Resources and Transformation Officer et rattaché fonctionnellement à Ned Curic, Chief Technology Officer. Responsable de la stratégie et des technologies digitales de l'entreprise, avec ce poste nouvellement créé, Chris Taylor contribuera à la transformation de Stellantis en une tech company de mobilité durable. Il sera également en charge de l'amélioration de l'exécution des projets IT et de l'efficacité organisationnelle de cette entité.

Chris Taylor intègre Stellantis avec près de 30 ans d'expérience internationale en informatique dans différents secteurs, y compris l'aviation, la production industrielle, le software et les télécoms. Avant de rejoindre Stellantis, Chris occupait le poste de Chief Transformation Officer chez ServiceNow. Auparavant, il travaillait pour le groupe Airbus en tant que Global Vice President en charge de la transformation digitale et la cybersécurité.