Stellantis : cérémonies d'introduction

(Boursier.com) — John Elkann, président de Stellantis, et Carlos Tavares, CEO de Stellantis, nouvelle entité née du rapprochement entre PSA et Fiat Chrysler, sonneront la traditionnelle cloche d'ouverture des bourses de Paris et de Milan, le lundi 18 janvier, et celle de la bourse de New York le mardi 19 janvier, annoncent les mariés dans un bref communiqué.

Pour célébrer le premier jour d'introduction en Bourse de Stellantis - qui naitra de la fusion de FCA et du Groupe PSA - John Elkann, président de Stellantis, et Carlos Tavares, CEO de Stellantis, sonneront donc la cloche d'ouverture des trois bourses où seront cotées les actions du nouveau groupe. Les actions Stellantis devraient commencer à être négociées sur Euronext à Paris et sur la 'Borsa Italiana' à Milan le lundi 18 janvier 2021 ainsi que sur la bourse de New York (NYSE) à partir du mardi 19 janvier 2021, le NYSE étant fermé le lundi 18 janvier, en raison du jour férié célébrant Martin Luther King Jr.

La fusion entre FCA et Groupe PSA sera formellement finalisée le samedi 16 janvier 2021. Après la réalisation de l'opération, les actionnaires du Groupe PSA recevront 1,742 action de Stellantis pour chaque action PSA, tandis que les actionnaires de FCA recevront 1 action de Stellantis pour chaque action FCA.