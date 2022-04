Stellantis cède sa participation de 25% dans GEFCO à CMA CGM

(Boursier.com) — Stellantis a vendu sa participation restante de 25% dans GEFCO au Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport et de la logistique. "La vente de cet actif, non stratégique, marque l'étape finale de notre plan de sortie, initié il y a dix ans, du secteur du transport et de la logistique", a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. "Stellantis s'appuiera désormais sur une chaîne d'approvisionnement mondiale et efficace avec plusieurs fournisseurs de logistique, parmi lesquels GEFCO continue à jouer un rôle significatif". Aucun détail financier n'a filtré.

GEFCO, désormais entièrement entre les mains du géant français du transport maritime, avait été mis en vente l'été dernier par ses actionnaires. Il était jusqu'à ces derniers jours détenu à 75% par la compagnie ferroviaire russe RZD et à 25% par le constructeur automobile.

Une IPO de l'ancienne filiale de PSA Groupe avait un temps été envisagée fin 2018. Fondé en 1949, GEFCO emploie 11.500 personnes dans 47 pays.