Stellantis : Carlos Zarlenga nommé directeur des opérations pour l'Amérique du Nord

(Boursier.com) — Ça bouge chez Stellantis. À compter du 1er février 2024, Carlos Zarlenga remplacera Mark Stewart pour renforcer et améliorer les performances de Stellantis en Amérique du Nord et libérer le potentiel du portefeuille de marques américaines emblématiques, en étroite coopération avec leurs CEO. Carlos Zarlenga est un leader expérimenté avec plus d'une décennie d'expérience dans le secteur automobile dans les régions Afrique Moyen orient, Asie-Pacifique et Amérique latine, ainsi qu'une solide compétence financière. Depuis qu'il a rejoint Stellantis en 2022 en tant que président de Stellantis Mexique, il a amélioré d'une année sur l'autre le volume des ventes, la part de marché et la profitabilité, pour atteindre le meilleur niveau de profit jamais enregistré au Mexique, souligne le constructeur.

"Sur le marché nord-américain très exigeant et avec de nombreux obstacles à surmonter pour renforcer la performance du Groupe, Carlos Zarlenga est le meilleur leader parmi notre vivier de talents pour remplacer Mark Stewart et piloter le changement de notre modèle économique vers l'électrification dans cette région. Carlos Zarlenga a démontré sa capacité à rassembler et fédérer des équipes diverses et à produire les résultats escomptés", a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis.