Stellantis : Carlos Tavares affirme que "certaines décisions impopulaires" pourraient être prises

(Boursier.com) — Stellantis pourrait davantage appuyer sur le frein pour faire face à l'environnement actuel et poursuivre l'électrification de sa gamme. "Si nous n'optimisons pas notre structure de coûts, nous ne pouvons pas absorber le coût supplémentaire de l'électrification", ce qui risque d'entraîner une hausse des prix des voitures et un rétrécissement du marché", a déclaré Carlos Tavares à Las Vegas lors du 'Consumer Electronics Show'. "Si le marché se contracte, nous n'avons pas besoin d'autant d'usines. Certaines décisions impopulaires devront être prises".

Le constructeur automobile a annoncé le mois dernier qu'il mettrait au ralenti son usine de fabrication de Jeep à Belvidere, dans l'Illinois, à compter du 28 février, ce qui entraînera le licenciement d'un nombre indéterminé de travailleurs. Pourtant, si la demande de voitures devait rebondir, Stellantis pourrait "adapter" sa décision sur cette usine, a souligné le dirigeant, selon des propos repris par 'Bloomberg'.

Le secteur automobile, confronté pendant de longs mois à la pénurie de semi-conducteurs, doit désormais faire face à la spirale inflationniste qui freine certains acheteurs alors même que les perturbations au sein de la chaîne d'approvisionnement ne sont pas terminées. En Europe, Volkswagen a déclaré le mois dernier que 2023 sera probablement "encore plus difficile" que 2022, car l'inflation et la détérioration des perspectives économiques réduisent la demande.

Stellantis n'a d'autre choix que de continuer à réduire ses dépenses fixes, variables et de distribution pour rester compétitif et rendre les véhicules électriques plus abordables pour les classes moyennes, a souligné le patron du constructeur, ajoutant que "vous passez du héros à zéro en trois ans si vous arrêtez de travailler sur les frais". "Cela ne nous rend pas toujours très populaires, mais c'est la bonne chose à faire... Si vous conservez pendant un temps non négligeable une capacité que vous n'utilisez pas, vous vous mettez en difficulté. Vous devez continuellement adapter votre capacité à vos besoins".

Enfin, Carlos Tavares a indiqué réfléchir à l'opportunité d'arrêter complètement la production de voitures en Chine, le plus grand marché automobile du monde. Stellantis poursuit ses discussions avec son partenaire chinois pour les voitures Peugeot et Citroën, car rester en Chine "avec une présence lourde en actifs représenterait un risque majeur" en cas d'escalade des tensions géopolitiques avec le monde occidental. "Les discussions sont difficiles, elles sont respectueuses et elles ne sont pas terminées". Stellantis pourrait finir par mettre en oeuvre une stratégie "asset light" dans le pays.