Stellantis : Big Flo et Oli deviennent ambassadeurs de la marque Citroën

(Boursier.com) — Le groupe de rap français, BigFlo et Oli, devient aujourd'hui ambassadeur de Citroën en France et à l'international. Ce partenariat s'étendra également à la tournée du duo ainsi qu'à l'édition 2023 du Rose festival à Toulouse, créé à leur initiative.

Talentueux, BigFlo et Oli ont à leur actif, 8 NRJ Music Awards et 3 Victoires de la Musique en seulement 3 années

de carrière. Le duo composé des frères Florian et Olivio Ordonez, "incarne des valeurs de partage et de solidarité

qui sont chères à Citroën, une marque qui se veut populaire et proche de ses clients".

La rencontre entre Citroën et le duo s'est faite en octobre 2022 au moment de la présentation du concept Citroën

OLI [All-ë]. D'une interpellation par le groupe sur Twitter à propos du nom du concept, la conversation s'est

engagée sur les réseaux sociaux entre la marque et les chanteurs. Puis est venue l'idée d'une rencontre avec le

public et la création d'un contenu exclusif intitulé BigFlo et Oli rencontrent OLI où le groupe se confie sur leur

relation à la mobilité et l'écologie durant une balade dans Paris. Du succès de cette rencontre, du contact avec

les fans du groupe est née l'intention d'aller plus loin et de réfléchir à une collaboration entre le duo et Citroën,

une association entre les univers de la musique et de la mobilité électrique.

D'ailleurs, quoi de mieux qu'une Citroën Ami pour Oli qui n'a pas encore passé son permis ?

"Marque populaire et audacieuse, Citroën se retrouve particulièrement dans l'univers de BigFlo et Oli, récemment

élus personnalités préférées des français. C'est donc tout naturellement que ce partenariat s'est fait. Nous sommes

vraiment très heureux de démarrer notre association avec BigFlo et Oli et rencontrer une nouvelle audience grâce à

leur énergie et leur univers coloré. Leur opération avec notre concept Citroën OLI a été fortement appréciée et nous

sommes convaincus que ce partenariat marque le début d'une belle aventure entre nous " déclare Laurent Barria,

Directeur Marketing et Communication, Citroën.

Le partenariat entre Citroën et BigFlo et Oli se déclinera sous plusieurs aspects.

Citroën devient le partenaire officiel sur les 30 dates de la tournée "Le Grand Tour" et le duo collaborera à de

nombreuses créations et évènements avec la marque.

"Contents que Citroën nous accompagne durant ces deux prochaines années ! Une marque française avec une équipe

humaine que nous avons aimée rencontrer ! C'est parti pour une grosse aventure ensemble !" ont déclaré BigFlo et Oli.