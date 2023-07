Stellantis : Big Flo et Oli deviennent ambassadeurs de Citroën

(Boursier.com) — Le groupe de rap français, Big Flo et Oli, devient ambassadeur de Citroën en France et à l'international. Ce partenariat s'étendra également à la tournée "Le Grand Tour" sur les 30 dates du duo, ainsi qu'à l'édition 2023 du Rose festival à Toulouse, créé à leur initiative. Le duo doit collaborer à de nombreuses créations et évènements avec la marque.

"Nous sommes super contents et excités à l'idée de commencer notre partenariat avec Citroën. La marque véhicule des valeurs d'audace et d'innovation que nous partageons. Nous avons fait une opération très cool avec le concept OLI mais ce n'est que le début, nous avons encore beaucoup de choses à imaginer et créer ensemble. Nous sommes fiers de pouvoir travailler aux côtés de cette marque qui a une telle richesse d'héritage", Big Flo et Oli.