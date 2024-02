Stellantis : Ayvens va acheter jusqu'à 500.000 véhicules

(Boursier.com) — Ayvens , leader mondial de la mobilité durable, et Stellantis ont conclu un accord-cadre de plusieurs milliards d'euros visant à encourager les filiales d'Ayvens à acheter jusqu'à 500.000 véhicules pour sa flotte de location longue durée en Europe au cours des 3 prochaines années.

Ayvens a été créée en mai 2023 lorsque ALD Automotive a acquis LeasePlan, l'une des principales sociétés de gestion de flotte et de mobilité au monde. Désormais classé 1er acteur mondial multimarque et multicanal du leasing automobile, Ayvens utilise sa taille et ses capacités pour soutenir sa large base de clients composée d'entreprises, de PME et de particuliers. Ayvens et ses clients auront accès à un vaste choix de véhicules des marques de Stellantis, notamment Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot et Vauxhall.

L'offre de marques proposées pourra être élargie à l'avenir afin d'intégrer l'intégralité du portefeuille de marques de Stellantis. L'une des priorités de l'accord portera sur la gamme innovante de véhicules durables de Stellantis, afin de soutenir la stratégie multimarques d'Ayvens. Les livraisons à Ayvens comprendront différentes classes de véhicules, allant des citadines aux SUV et aux fourgons (y compris 7 et places), équipés des fonctionnalités logicielles, d'info-divertissement et de connectivité les plus récentes.

Les premiers volumes de livraison significatifs sont prévus pour le 1er semestre 2024 et se poursuivront tout au long de l'année. Les quantités, compositions et dates de livraison spécifiques au-delà des volumes déjà prévus pour 2024 pourront être convenues de manière flexible entre les deux entreprises, en tenant compte des besoins et de la demande de la flotte.