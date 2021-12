Stellantis attend 20 MdsE de revenus issus du Software d'ici 2030

(Boursier.com) — Stellantis présente sa stratégie Software visant à déployer des nouvelles générations de plateformes technologiques, en s'appuyant sur les capacités existantes des véhicules connectés pour transformer les interactions des clients avec leur véhicule, et générer environ 20 MdsE de revenus annuels supplémentaires d'ici 2030.

"Cette évolution permettra de passer les véhicules de l'architecture électronique actuelle à une plateforme software parfaitement intégrée à l'univers digital des clients. Cela élargit considérablement les possibilités dont disposent les clients pour gérer les fonctions et les services innovants, via des mises à jour over-the-air (OTA), pour profiter d'un véhicule disposant en continu des dernières versions software", explique Stellantis.

Stellantis prévoit d'investir plus de 30 MdsE d'ici 2025 pour réaliser sa transformation en matière de software et d'électrification. La stratégie software de Stellantis est liée à celle de l'électrification des véhicules, qui vise à ce que plus de 70 % des ventes de véhicules en Europe et plus de 40 % des ventes de véhicules aux États-Unis soient des véhicules à faibles émissions (LEV) d'ici 2030.