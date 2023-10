Stellantis annule sa présence au CES 2024 à Las Vegas

(Boursier.com) — Alors que le coût de la grève en cours initiée par UAW contre Stellantis continue d'augmenter, le groupe automobile annule sa participation au Consumer Electronic Show (CES 2024), "afin de préserver les fondamentaux de l'entreprise dans le contexte des négociations en cours avec le syndicat UAW". Cette décision s'inscrit en effet dans le plan d'économies mis en oeuvre depuis le début de la grève.

Stellantis a décidé d'annuler sa présence au CES 2024, le plus grand salon technologique au monde, prévu en janvier prochain à Las Vegas dans le Nevada. L'entreprise met en oeuvre des contre-mesures complètes pour atténuer les impacts financiers de la grève et préserver le capital tout en continuant à démontrer sa transformation en 'tech company' de mobilité durable par d'autres moyens.

Stellantis reste déterminé à créer des produits appréciés par les clients, à garantir la liberté de mouvement pour tous, et à devenir une référence en matière de création de valeur pour ses collaborateurs et toutes les autres parties prenantes comme indiqué dans le plan stratégique Dare Forward 2030. Etre une référence en terme de création de valeur pour toutes les parties prenantes -clients, employés et investisseurs- est d'ailleurs un élément clé du plan stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis. Au vu de l'état actuel des négociations aux Etats-Unis, préserver les fondamentaux de l'entreprise et donc protéger son avenir est une priorité absolue de la direction du groupe.