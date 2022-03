Stellantis annonce la suspension de toutes ses exportations et importations de voitures en Russie

(Boursier.com) — Le groupe automobile Stellantis annonce ce jeudi la suspension de toutes ses exportations et importations de voitures en Russie, pays ciblé par des sanctions occidentales en raison de son offensive militaire en Ukraine.

Stellantis explique qu'il respecte scrupuleusement toutes les règles internationales et s'efforce d'adapter ses activités à toutes les sanctions et à tous les contrôles sur les exportations.