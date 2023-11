Stellantis : adapte son organisation en Chine

(Boursier.com) — Stellantis adapte son équipe de direction pour soutenir ses nouvelles activités stratégiques en Chine. A compter de ce jour, Grégoire Olivier prend la responsabilité du nouveau " bureau de liaison " créé avec Leapmotor et reportera directement à Carlos Tavares, CEO de Stellantis. Il sera également membre du conseil d'administration de Leapmotor. Grégoire Olivier aura pour mission de veiller à la mise en oeuvre de ce nouveau partenariat stratégique. Il supervisera entre autres la création de la coentreprise Leapmotor International - en charge de la vente des produits Leapmotor -, ainsi qu'entre autres la coordination avec Leapmotor de l'utilisation des actifs de distribution et de vente de Stellantis.

Doug Ostermann est nommé Chief Operating Officer pour la Chine, sous la responsabilité de Carlos Tavares, en remplacement de Grégoire Olivier. Doug sera également membre du conseil d'administration de Leapmotor. Doug Ostermann a acquis une solide connaissance des opérations de Stellantis et des défis que doit relever l'entreprise dans le contexte concurrentiel du pays. Il a su prouver son agilité, ses capacités de négociation et sa résilience, et est prêt à assumer cette responsabilité opérationnelle, détaille le constructeur. Doug Ostermann a récemment occupé le poste de Chief Financial Officer et Head of Strategy en Chine.

"Afin d'assurer la parfaite exécution de notre partenariat stratégique récemment annoncé avec Leapmotor, nous avons décidé d'adapter notre organisation en Chine, en nous appuyant sur deux membres de notre équipe de direction très qualifiés. Grégoire et Doug ont travaillé main dans la main au cours des deux dernières années pour élaborer une nouvelle stratégie et ouvrir de nouvelles voies de développement pour nos activités dans le pays. Ils ont mon entière confiance pour donner un nouvel élan à leurs missions respectives", déclare Carlos Tavares, CEO de Stellantis.