Stellantis : acquisition de First Investors

(Boursier.com) — Stellantis a scellé un accord définitif pour l'acquisition de F1 Holdings Corp., société mère de First Investors Financial Services Group, société de financement automobile indépendante de premier plan aux États-Unis, dans le cadre d'une transaction au comptant pour environ 285 millions de dollars, sous réserve des ajustements au bilan de clôture et de certaines options en suspens, auprès d'un groupe d'investisseurs dirigé par Gallatin Point Capital LLC et y compris les sociétés affiliées de Jacobs Asset Management, LLC.

Carlos Tavares, CEO de Stellantis, déclare : "Cette transaction marque une étape importante dans la stratégie de financement des ventes de Stellantis sur le marché américain. First Investors possède une plateforme opérationnelle et financière exceptionnelle, soutenue par une équipe de direction solide avec une grande expérience dans le domaine du financement automobile. La propriété directe d'une compagnie financière aux États-Unis est une opportunité unique qui permettra à Stellantis de proposer à ses clients et concessionnaires une offre complète de solutions de financement, avec notamment des crédits à la consommation, des contrats de location et des financements de stocks à court et moyen terme".

L'objectif de Stellantis est de "constituer une captive de financement américaine pour soutenir ses ventes et exploiter pleinement sa solide position sur le marché tout en créant une valeur durable pour ses actionnaires".

L'acquisition de First Investors permettra à Stellantis de créer une plateforme sur laquelle développer une captive de financement complète. Stellantis est le seul constructeur majeur opérant actuellement sur le sol américain sans captive de financement automobile. Cette transaction représente une opportunité importante et offre de grandes possibilités en termes de génération de revenus et de fidélisation des clients. Une captive de financement américaine permettra d'améliorer la satisfaction globale ainsi que la connectivité à l'ère du numérique pour les clients qui achètent des véhicules Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Fiat et Alfa Romeo, tout en favorisant également les stratégies commerciales émergentes.

La finalisation de la transaction est prévue d'ici fin 2021, sous réserve des conditions habituelles de clôture et des approbations réglementaires.