Stellantis accroît la production de modules de propulsion électrique en Hongrie

(Boursier.com) — Stellantis NV souhaite augmenter la capacité de production de ses modules de propulsion électrique (EDM) en transformant le site de Szentgotthard, en Hongrie.

L'investissement de 103 millions d'euros consenti dans le site de Szentgotthard, qui comprend les subventions et les contributions du gouvernement hongrois, constitue le dernier exemple de la détermination de Stellantis à transformer ses usines existantes pour l'avenir électrique du secteur. En effet, l'entreprise a déjà modernisé les sites de Tremery-Metz, en France, et de Kokomo, dans l'Indiana aux Etats-Unis, pour accueillir la production d'EDM. Par ailleurs, le complexe de Mirafiori en Italie prévoit, pour 2024, une montée en cadence de la production des boîtes de vitesses électrifiées à double embrayage (eDCT) destinées aux véhicules hybrides et hybrides rechargeables de Stellantis.

"Grâce à cet investissement la Hongrie jouera un rôle plus important dans la transition de l'industrie automobile vers l'électrification", a déclaré le ministre Péter Szijjártó. "Désormais, la fabrication de systèmes de motorisation traditionnels côtoiera la production de modules de propulsion électrique. Avec cet investissement, nous protégeons les emplois et assurons l'avenir de l'usine de Szentgotthárd".

Le site de Szentgotthard produit actuellement les moteurs à combustion interne 1,2 L turbo à 3 cylindres et 1,6 L à 4 cylindres utilisés dans plusieurs modèles des marques Stellantis. Les employés de Stellantis bénéficieront d'une formation de perfectionnement pour répondre aux exigences de la production d'EDM en matière d'usinage et d'assemblage.

La production devrait démarrer fin 2026.