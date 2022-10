Stellantis : accord-cadre entre la marque Fiat et les autorités algériennes

(Boursier.com) — Un accord-cadre a été signé, ce 13 octobre, à Alger entre Samir Cherfan (Directeur de la région Moyen Orient Afrique de Stellantis) et Boussoussa Zineddine (Directeur de la coopération du Ministère de l'Industrie Algérien). Cet accord cadre porte un projet de développement en Algérie d'activités industrielles, d'après-vente et de pièces détachées pour Fiat, une des marques emblématiques de Stellantis, ainsi que le développement de la filière automobile en Algérie. Cette cérémonie a été présidée par Ahmed Zaghdar (Ministre Algérien de l'Industrie) et Carlos Tavares (Chief Executive Officer de Stellantis), en présence des Ambassadeurs Algérien et Italien.

A l'issue de cette signature, Carlos Tavares a rencontré le Premier ministre algérien, Aïmene Benabderrahmane.

"La signature de cet accord cadre s'inscrit au regard de la place historique qu'occupe Stellantis et ses marques sur le marché automobile Algérien" a déclaré M. Carlos Tavares Chief Executive Officer Stellantis. "La qualité des discussions en cours nous rend confiants sur les perspectives de développement de la marque Fiat qui aura à coeur de satisfaire les attentes des clients Algériens".