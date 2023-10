Stellantis : accord avec l'UAW et fin de la grève aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Stellantis démarre la semaine à l'équilibre sur le marché parisien. Le puissant syndicat américain de l'automobile, l'United Auto Workers (UAW), a conclu samedi un accord de principe avec la maison-mère de Chrysler, a annoncé l'UAW. L'accord, qui permet de mettre fin à une grève de six semaines, reprend les grandes lignes de celui conclu peu avant avec Ford, y compris une augmentation de salaire de 25% sur 4 ans et demi. D'ici avril 2028, cela portera le salaire maximum à plus de 42 dollars de l'heure, a précisé l'UAW.

Stellantis a également accepté des concessions sur la sécurité de l'emploi, notamment le maintien des usines ouvertes à Trenton, dans le Michigan, et à Toledo, dans l'Ohio, et la construction d'un véhicule dans l'usine d'assemblage inactive de l'entreprise dans l'Illinois. Selon plusieurs agences, l'entreprise a confirmé l'accord de principe et a déclaré qu'elle était impatiente d'accueillir à nouveau ses travailleurs et de reprendre ses activités.

