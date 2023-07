Stellantis : accélère encore !

(Boursier.com) — Stellantis se distingue encore sur le marché parisien avec un titre en hausse de 3,5% à 17,85 euros. Le marché a salué dès hier les solides résultats semestriels du constructeur automobile. Le groupe issu de la fusion entre PSA et FCA a en effet dévoilé des comptes records, même si sa marge opérationnelle ajustée s'est légèrement effritée sur la période, passant sur un an de 14,5% à 14,4%.

Interrogé sur cette évolution, le directeur général de Stellantis Carlos Tavares a répondu que cette mesure de l'efficacité globale du groupe restait significativement supérieure à celle affichée par Tesla et General Motors sur la période... "Il sera intéressant de voir où nous nous situerons dans le classement quand nous atteindrons le week-end", a-t-il ajouté, faisant référence aux nombreuses autres publications de résultats de constructeurs programmées sur la semaine.

Coup double

La stratégie de Carlos Tavares allie accent sur les marchés et les modèles les plus rentables et chasse permanente aux coûts... Cette politique a permis à Stellantis de ramener à 33% son point mort au premier semestre, contre moins de 40% l'an dernier et un objectif stratégique moyen terme à moins de 50%, a détaillé le dirigeant au cours d'une téléconférence de presse. Cela signifie que le groupe continue de gagner de l'argent même si ses ventes chutent des deux tiers, un moyen de le protéger "des aléas externes", a ajouté le directeur général. "Mais si le marché est plus compétitif en termes de prix, nous devons travailler plus dur sur les réductions de coûts afin de garantir que nous rendions au marché l'espace de respiration dont il a besoin tout en protégeant nos marges unitaires", a-t-il aussi prévenu...

"Rien à redire dans les principaux chiffres de Stellantis, des résultats très vigoureux à travers l'ensemble des régions", commente ainsi Philippe Houchois, analyste chez Jefferies. Pour les analystes de 'Bloomberg Intelligence', la forte marge d'exploitation de Stellantis, à 14,4% au premier semestre (contre un consensus de 12,2%), a été largement tirée par des prix élevés intégrés dans le carnet de commandes, notamment en Europe, ce qui pourrait conduire à des hausses de bénéfices de 15% par le consensus. Le cash disponible industriel est solide à 8,7 milliards d'euros. La hausse des stocks est une préoccupation modeste et Stellantis devra rassurer sur le fait que des niveaux de prix élevés peuvent être maintenus dans un contexte de perspectives économiques plus difficiles au 2H. Les vagues prévisions pour 2023 ont été confirmées".

Oddo BHF parle d'une "performance impressionnante" et "bien supérieure aux attentes" (encore une fois)... Cette publication soutient évidemment encore plus la position positive du broker sur le constructeur : Stellantis reste très bien positionné cette année malgré un environnement macroéconomique encore incertain, notamment grâce à des efforts importants déjà réalisés sur les coûts (point mort le plus bas du secteur) et des leviers majeurs qui existent encore (plateformes mutualisées, finco, économies de coûts, distribution, etc. ) pour compenser les macro vents contraires potentiels. Cela semble encore loin d'être valorisé (P/E 2023e de 3,4x, rendement FCF de plus de 20%e sur les estimations actuelles) malgré le parcours relativement solide de l'action depuis le début de l'année (+27%, +6 pts vs SXAP) avec le FCF semestriel représentant à lui seul 16% de la capitalisation boursière actuelle (sans compter la trésorerie nette à fin juin représentant près de 60% de la capi). Oddo BHF a remonté du coup son cours cible de 22 à 25 euros ('surperformer').

A noter par ailleurs que MedioBanca a rehaussé le curseur sur Stellantis de 24,5 à 26,7 euros ('surperformer') et que RBC Capital a remonté son objectif de cours de 20 à 22 euros avec là aussi un avis à 'surperformer'.