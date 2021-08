Stellantis : accélère encore...

(Boursier.com) — Stellantis monte encore de 2,3% ce mercredi à 17,45 euros, alors que le quatrième constructeur automobile mondial né de la fusion entre PSA et FCA a publié au S1 un résultat opérationnel courant proforma de 8,6 Milliards d'euros, soit une marge de 11,4%, et vise désormais sur l'année une marge d'environ 10% contre un objectif précédent compris entre 5,5% et 7,5%. La marge opérationnelle au premier semestre a dépassé les prévisions, de quoi relever son objectif pour l'année, le succès des pick-ups en Amérique du Nord et de ses SUV en Europe rééquilibrant l'impact négatif de la pénurie de puces qui handicape le secteur automobile depuis plusieurs mois... L'objectif 2021 est ainsi porté à environ 10% de marge opérationnelle.

Les revenus nets du groupe pro forma au S1 sont ressortis à 75,3 MdsE, en hausse de 46%. Stellantis a fait part d'une forte liquidité industrielle disponible de 51,4 Milliards d'euros. Parmi les dernières notes de brokers, Oddo BHF a répété son avis à "surperformance" avec un cours cible revu de 23 à 24 euros, tout en parlant de résultats très solides et qui devraient le rester au second semestre. Invest Securities est de son côté repassé à l'achat sur le constructeur en visant un cours ajusté en hausse à 28 euros.