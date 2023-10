Stellantis : à suivre demain

(Boursier.com) — Stellantis sera sur le pont demain avec la présentation de ses comptes trimestriels. Le marché attend une solide publication, avec un chiffre d'affaires de 43,3 milliards d'euros contre 42,10 MdsE au troisième trimestre de l'année dernière. Les ventes sont estimées à 1,45 million d'unités. Tous les détails sur l'accord de principe entre le constructeur et l'UAW pour mettre fin à une grève de six semaines aux Etats-Unis seront également au centre de l'attention, ainsi que les commentaires sur la demande et l'environnement de prix dans le secteur automobile.