Stellantis : à la bonne vitesse ?

(Boursier.com) — Stellantis est stable ce lundi à 24,40 euros, alors que Citigroup reste neutre sur le constructeur automobile, avec un objectif de cours ajusté de 18 à 23 euros. L'actualité autour du groupe avait auparavant été marquée par une note de Barclays qui surpondère le titre avec un objectif réhaussé à 28,50 euros, tandis que Bernstein avait auparavant abaissé sa recommandation à 'performance de marché', estimant de son côté qu'aux niveaux actuels, le groupe était désormais "équitablement valorisé". Le broker s'attend à une détérioration des marges opérationnelles et des flux de trésorerie disponibles en 2024... Il voit "davantage d'upside en 2025" et attend la journée investisseurs du mois de juin pour obtenir plus de détails sur les marges, la baisse des dépenses en capital ou la hausse des rachats d'actions...

Après avoir rejoint ses meilleurs niveaux depuis la fin 2007 en bourse, le titre souffle actuellement, dans la foulée de l'annonce d'un repli de sa marge opérationnelle en 2023 sous la pression des grèves aux Etats-Unis. Le chiffre d'affaires, le bénéfice net et le flux de trésorerie industriel sont toutefois ressortis à des niveaux records grâce à la hausse des volumes de vente...

Impact attendu

Le constructeur automobile a ainsi affiché une baisse de sa marge opérationnelle de 10% au deuxième semestre 2023, sous l'impact des grèves de 6 semaines aux Etats-Unis qui ont mis à l'arrêt ses opérations en Amérique du Nord, la géographie la plus profitable du groupe. Sur l'année 2023, la marge opérationnelle est ressortie à 12,8%, contre 13,4% en 2022...

Cotation...

L'augmentation des ventes consolidées, à +7% en 2023, ont néanmoins porté le chiffre d'affaire du groupe à un niveau record de 189,5 Milliards d'euros, contre 179,6 Milliards d'euros un an plus tôt. Le bénéfice net a également atteint un record, à 18,6 Milliards d'euros, en progression de 11% sur un an. Le free cash flow industriel grimpe de 19% à 12,9 Milliards d'euros, soit ici aussi un plus haut historique...

Le groupe a indiqué qu'il proposerait un dividende de 1,55 euro par action sur ses bénéfices de 2023, en hausse d'environ 16% sur un an, et qu'il mettrait en oeuvre en 2024 un programme de rachat d'actions de 3 milliards d'euros. "Le groupe renouvelle son engagement d'atteindre une marge opérationnelle courante minimum à deux chiffres pour 2024, ainsi qu'un free cash flow industriel positif malgré les incertitudes macroéconomiques", a commenté la direction.