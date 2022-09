Stellantis : 7 millions de véhicules assemblés dans l'usine de Sevel

(Boursier.com) — Stellantis NV, après 40 ans d'activité célèbre aujourd'hui l'assemblage de son 7 millionième véhicule au sein de l'usine de Sevel, d'Atessa en Italie, la plus grande usine de production de véhicules utilitaires légers (VUL) d'Europe. Le site de Sevel assemble les fourgons et châssis pour camping-cars Fiat Professional Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer et Opel/Vauxhall Movano.

Dans le cadre du plan stratégique Dare Forward 2030, Stellantis vise à doubler ses revenus de véhicules utilitaires d'ici 2030 avec 26 nouveaux lancements, dont une offre électrique dans tous les segments.

Au 1er semestre 2022, Stellantis était leader du marché dans l'UE30 et en l'Amérique du Sud, avec respectivement 33,2% et 30,7% de part de marché. L'entreprise est également leader des ventes de véhicules utilitaires électriques à batterie dans l'UE30 avec près de 50% de part de marché pour le 1er semestre 2022.

Stellantis et Toyota Motor Europe (TME) ont récemment annoncé que Stellantis fournira un nouveau fourgon utilitaire grand volume à TME, qui le commercialisera en Europe sous la marque Toyota. Le nouveau véhicule, qui comprendra également une déclinaison électrique à batterie, sera produit sur les sites de production Stellantis de Gliwice (Pologne) et d'Atessa (Italie).

Le site de production de Sevel (Société Européenne de Véhicules Légers) a été créée en1978 sous forme d'une coentreprise entre FCA et PSA-Peugeot Citroën. Inaugurée en 1981, le site de Sevel affiche une surface de plus de 1,2 million de mètres carrés et peut assembler jusqu'à 1.200 véhicules par jour. Il s'agit de la plus grande usine de production de véhicules utilitaires légers d'Europe, mais également la plus flexible, avec capable de produire des véhicules dans un large éventail de configurations différentes.