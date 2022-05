Stellantis : +1

(Boursier.com) — Stellantis progresse de 1% à 12,83 euros après avoir dévoilé un chiffre d'affaires net supérieur aux attentes des analystes au 1er trimestre 2022 et confirmé sa guidance annuelle. Le constructeur automobile a réalisé sur les trois premiers mois de l'année des revenus nets de 41,5 milliards d'euros, en hausse de 12% par rapport au résultat Pro Forma de 37 MdsE du 1er trimestre 2021 (36,16 MdsE de consensus), reflet d'une tarification dynamique, d'un mix véhicules solide et d'effets de change favorables.

"Malgré les difficultés d'approvisionnement et les effets de l'inflation, nous confirmons notre objectif annuel de marge opérationnelle courante à deux chiffres et de cash-flow positif, soutenu par une bonne dynamique produit et des partenariats stratégiques solides", déclare Richard Palmer, CFO de Stellantis.

Les ventes consolidées reculent de 12% à 1,374 million d'unités, essentiellement en raison de commandes de semi-conducteurs non reçues... Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a ajusté son objectif de 30 à 28,1 euros en restant à l'achat, tandis que Stifel a réduit son objectif de 29,5 à 28 euros en étant aussi toujours à l'achat.

À la lumière de la guerre en Ukraine bouleversant les lignes d'approvisionnement, Stellantis a réduit sa projection de marché pour l'Europe et voit maintenant une baisse des ventes de 2% pour la région, contre une croissance de 3% espérée précédemment. Le marché nord-américain devrait quant à lui être stable, contre une hausse de 3% attendue auparavant...