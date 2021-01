STEF : ventes annuelles à -8,6%

STEF : ventes annuelles à -8,6%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — STEF , leader européen des services de transport et de logistique pour les produits alimentaires sous température contrôlée, annonce un chiffre d'affaires de 824 ME au 4e trimestre 2020 et de 3,145 MdsE pour l'année 2020.

Le chiffre d'affaires du 4e trimestre s'inscrit en repli de 7,2%

La crise du Covid-19 aura marqué l'évolution du chiffre d'affaires annuel qui diminue de 8,6% malgré une reprise d'activité au 3e trimestre et au mois de décembre...