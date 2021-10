STEF : une "dynamique positive" saluée

(Boursier.com) — STEF monte de 3,3% à 110,40 euros ce vendredi, alors que le groupe de transport et de logistique alimentaire sous température contrôlée a annoncé un chiffre d'affaires de 920,1 ME pour le 3e trimestre 2021, en hausse de 10,9% dont 9% à périmètre constant. STEF parle d'une "dynamique positive" pour tous ses métiers et dans tous les pays du groupe. Le chiffre d'affaires cumulé au 30 septembre 2021 s'élève à 2.557 ME en progression de 10,2% dont 8,1% à périmètre constant... Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 115 à 125 euros avec un avis à 'surperformer'.