Stef : un analyste reste positif

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Stef s'adjuge 0,4% à 110,6 euros, toujours soutenu par la présentation de ses résultats semestriels. Pour TP ICAP Midcap, le groupe a démontré sa résilience sur la première partie de l'exercice. Le second semestre reste challenging mais le groupe devrait une nouvelle fois surprendre positivement. La sortie de la Méridionale en fait maintenant un pure player de la logistique et du transport, laissant espérer la disparition de la décote qui pesait sur la société. Le management s'est dit confiant sur les perspectives pour le second semestre même si l'environnement reste compliqué avec un mauvais mois de juillet. L'analyste reste ainsi à l''achat' avec un objectif de 131 euros.