STEF : sur les 100 euros !

(Boursier.com) — Le groupe de transport et de logistique STEF grimpe de 5% ce vendredi sur les 100 euros, alors que le groupe a retrouvé des résultats au niveau de la période pré-Covid. Le résultat opérationnel du premier semestre 2021 remonte ainsi à 67,6 ME après 27,9 ME un an plus tôt et le bénéfice net grimpe à 45,3 ME contre 14,9 ME au premier semestre 2020.

En France, STEF précise que le segment frais bénéficie de la reprise de la consommation et d'une bonne dynamique du secteur du transport, l'activité surgelé affiche toujours un taux de remplissage élevé de ses entrepôts malgré un surenchérissement du prix de l'électricité, l'activité de la GMS reste soutenue grâce notamment au e-commerce porté par la fermeture des lieux de restauration hors domicile. L'activité RHD continue d'être impactée par les contraintes sanitaires du début d'année mais connait une nette amélioration depuis le 2ème trimestre et l'activité produits de la mer reste toujours affectée par la fermeture des restaurants et les difficultés de la filière pêche.

Dans le secteur maritime, les restrictions sanitaires en matière de circulation de passagers et de fret continuent logiquement de peser sur l'ensemble des activités de la filiale La Méridionale.

Dans le contexte sanitaire très particulier de la pandémie et des incertitudes qu'il continue de susciter, STEF demeure confiant dans son modèle d'affaires très résilient et estime que l'évolution des modes de consommation, accélérée par la crise, présente des opportunités. Parmi les derniers avis d'analystes, Gilbert Dupont est repassé à l''achat' sur le dossier avec un cours de 114,4 euros dans le viseur. De son côté, Oddo BHF a rehaussé à 'surperformer' son conseil sur Stef en visant 115 euros, contre 103 euros précédemment...