STEF : stable !

STEF : stable !









(Boursier.com) — STEF reste stable sur les 78 euros ce vendredi en bourse de Paris, alors que le leader européen des services de transport et de logistique pour les produits alimentaires sous température contrôlée a annoncé un chiffre d'affaires de 824 ME au 4e trimestre 2020 et de 3,145 MdsE pour l'année 2020. Le chiffre d'affaires du 4e trimestre s'est inscrit en repli de 7,2%

La crise du Covid-19 aura marqué l'évolution du chiffre d'affaires annuel qui a reculé de 8,6%, malgré une reprise d'activité au 3e trimestre et au mois de décembre... Parmi les derniers avis de brokers, Midcap Partners a ajusté son objectif de cours de 73 à 80 euros en restant 'neutre' sur le dossier.