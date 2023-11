STEF : Scania livre un véhicule 100% électrique au groupe

(Boursier.com) — Scania France a livré un porteur 100% électrique (BEV) 25 P B4x2NA au Groupe STEF, leader européen des services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires sous température contrôlée. Cette livraison s'inscrit dans la démarche climat Moving Green menée par STEF pour une mobilité durable et un froid responsable.

"Pour STEF, Scania est un partenaire historique que nous challengeons sans cesse. C'est une marque majeure, innovante dans le domaine des solutions de transport durable. Nous sommes persuadés que l'électrique est une solution incontournable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos véhicules", explique Jean-Marc Platero, directeur des ressources techniques du Groupe STEF.

STEF est engagé depuis plusieurs années dans un processus de transition énergétique formalisé en 2021 dans sa démarche climat Moving Green qui vise à réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre de ses véhicules d'ici 2030, d'alimenter ses bâtiments avec des énergies 100% bas carbone d'ici 2025.

L'acquisition de ce porteur s'inscrit pour STEF dans un processus d'évaluation de ces solutions dans des conditions réelles d'exploitation. "Il s'agit du premier porteur 100% électrique pour notre Groupe. Avec les équipes du site de Metz qui ont réceptionné le véhicule, nous souhaitons le tester dans deux de nos cas d'usage, la ramasse et la distribution, indique Jean-Marc Platero. Nous allons mettre l'autonomie de ce véhicule à l'épreuve de nos contraintes d'exploitation. L'autonomie est un enjeu d'autant plus important que le froid est généré à partir des batteries du camion. En fonction des résultats, le Groupe définira ensuite les développements qu'il pourra donner à cette technologie". STEF doit également valider en parallèle ses hypothèses d'implantation des bornes de recharge. "L'enjeu majeur du projet est de passer de la phase théorique à la pratique pour accompagner nos équipes d'exploitation, préparer nos garages et apporter des réponses durables à nos clients."